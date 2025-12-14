Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли: Расселл входит в тройку лучших пилотов Формулы-1 на данный момент

Антонелли: Расселл входит в тройку лучших пилотов Формулы-1 на данный момент
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о своём напарнике Джордже Расселле.

«Думаю, Расселл входит в тройку лучших пилотов Формулы-1 на данный момент. Сейчас он на пике своей формы. У него есть опыт, он невероятно быстр. Прошедший сезон, вероятно, был его лучшим в карьере на данный момент, он показывал очень стабильные выступления. Бороться против такого гонщика весьма непросто. Расселл показал, что, когда машина работает так, как ему нужно, он способен победить любого. Так что выступать в одной команде с таким напарником достаточно сложно. Но это помогло мне выжать максимум в стремлении стать лучше и выйти на другой уровень.

Я думаю, в следующем сезоне всё должно быть отлично. Я стал чувствовать себя увереннее, я начал бросать напарнику вызов. Что хорошо для нас обоих, ведь конкуренция помогает прибавлять», — приводит слова Антонелли Financial Times.

Материалы по теме
Бывший гонщик Ф-1 заявил, что для Антонелли 2025 год был проще, чем для остальных новичков
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android