Антонелли: Расселл входит в тройку лучших пилотов Формулы-1 на данный момент

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о своём напарнике Джордже Расселле.

«Думаю, Расселл входит в тройку лучших пилотов Формулы-1 на данный момент. Сейчас он на пике своей формы. У него есть опыт, он невероятно быстр. Прошедший сезон, вероятно, был его лучшим в карьере на данный момент, он показывал очень стабильные выступления. Бороться против такого гонщика весьма непросто. Расселл показал, что, когда машина работает так, как ему нужно, он способен победить любого. Так что выступать в одной команде с таким напарником достаточно сложно. Но это помогло мне выжать максимум в стремлении стать лучше и выйти на другой уровень.

Я думаю, в следующем сезоне всё должно быть отлично. Я стал чувствовать себя увереннее, я начал бросать напарнику вызов. Что хорошо для нас обоих, ведь конкуренция помогает прибавлять», — приводит слова Антонелли Financial Times.