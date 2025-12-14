Марко заявил, что Ферстаппен стал бы чемпионом, если бы Хорнера уволили раньше

Бывший советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о причинах увольнения экс-руководителя команды Кристиана Хорнера.

«Увольнение Хорнера? Нам нужно было что-то предпринять, потому что результаты на трассе оставляли желать лучшего. Кстати, если бы мы сделали это раньше, мы бы быстрее добились успеха на трассе в этом году и Макс стал бы чемпионом мира.

Я в этом абсолютно убеждён. Но последние годы с Хорнером были неприятными. Он играл в грязные игры. Помните времена Серхио Переса, когда утверждалось, что я сказал, будто мексиканцы менее сосредоточены, чем голландцы или немцы? Это было выдумано, возможно, им самим. Точно так же, как и в 2024 году, когда я сообщил, что разработка нашего двигателя отстаёт от графика и в результате мы потеряем «Форд» в качестве поставщика двигателей.

Я никогда этого не говорил, но Хорнер хотел использовать это, чтобы отстранить меня от работы. Но поскольку Макс поддержал меня в Джидде, этого не произошло. Всё чаще нам удавалось доказать, что Хорнер лгал обо всём на свете. И Когда Чалерм это осознал, он изменил своё мнение», — приводит слова Марко De Telegraaf.