Главная Авто Новости

Марко заявил, что Ферстаппен стал бы чемпионом, если бы Хорнера уволили раньше

Марко заявил, что Ферстаппен стал бы чемпионом, если бы Хорнера уволили раньше
Комментарии

Бывший советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о причинах увольнения экс-руководителя команды Кристиана Хорнера.

«Увольнение Хорнера? Нам нужно было что-то предпринять, потому что результаты на трассе оставляли желать лучшего. Кстати, если бы мы сделали это раньше, мы бы быстрее добились успеха на трассе в этом году и Макс стал бы чемпионом мира.

Я в этом абсолютно убеждён. Но последние годы с Хорнером были неприятными. Он играл в грязные игры. Помните времена Серхио Переса, когда утверждалось, что я сказал, будто мексиканцы менее сосредоточены, чем голландцы или немцы? Это было выдумано, возможно, им самим. Точно так же, как и в 2024 году, когда я сообщил, что разработка нашего двигателя отстаёт от графика и в результате мы потеряем «Форд» в качестве поставщика двигателей.

Я никогда этого не говорил, но Хорнер хотел использовать это, чтобы отстранить меня от работы. Но поскольку Макс поддержал меня в Джидде, этого не произошло. Всё чаще нам удавалось доказать, что Хорнер лгал обо всём на свете. И Когда Чалерм это осознал, он изменил своё мнение», — приводит слова Марко De Telegraaf.

