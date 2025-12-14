Хилл рассказал, что отличает Ферстаппена от других пилотов

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о Максе Ферстаппене из «Ред Булл».

«Ландо — чемпион мира, Оскар, как вы сказали, явно достоин звания чемпиона мира; есть много других гонщиков, которые тоже могут претендовать на чемпионский титул и показали себя с лучшей стороны. Есть несколько пилотов, которые скоро уйдут. Неизвестно, как надолго в пелотоне останется Льюис Хэмилтон, но Фернандо Алонсо по-прежнему показывает результаты, превосходящие его возраст.

Есть Макс, которого, как мне кажется, почти все считают, подобно Михаэлю Шумахеру, мишенью, практически непобедимым пилотом. Поэтому качество соперников действительно имеет большое значение. Вы же не хотите выиграть чемпионат мира, если все говорят о том, что ваш соперник был недостоин победы.

Ферстаппен невероятно точен. Не знаю, видели ли вы когда-нибудь, как он проезжает квалификационный круг по трассе вроде Сузуки, которая невероятно быстрая. Он идеален до миллиметра и может поставить свою машину прямо на самый край трассы, а для оптимальной траектории необходим каждый миллиметр трассы, и ему это удаётся. У него невероятная точность, должно быть, у него потрясающее зрение, учитывая, сколько времени он проводит перед монитором, удивительно, что у него вообще есть зрение. Но ему всего 28, как я уже сказал, он в расцвете сил», — приводит слова Хилла F1 Oversteer.