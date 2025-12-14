Скидки
Хилл рассказал, чем Ферстаппен похож на Шумахера

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о сравнении четырёхкратного чемпиона мира пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и семикратного обладателя титула Михаэля Шумахера.

«Шумахеры и Ферстаппены способны сообщать о происходящем и одновременно думать о других вещах. Я думаю, Фернандо [Алонсо] отлично с этим справляется. Мне кажется, некоторые гонщики не так хороши; они, похоже, немного растеряны, когда выходят на связь по радио.

Но нужно многое обдумать и многое сделать, как вы и сказали, и команды рассчитывают на то, что они смогут управлять всеми этими кнопками на руле», — приводит слова Хилла F1 Oversteer.

