Антонелли под псевдонимом принял участие в картинговой гонке в Милтон-Кинсе

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли принял участие в картинговой гонке в Милтон-Кинсе. Об этом сообщает издание GPBlog.

Антонелли принял участие в 40-минутной индивидуальной гонке под псевдонимом Генри Шовлин. Антонелли появился на картодроме в кепке, чтобы его не узнали. На влажной трассе Антонелли проехал круги на три секунды быстрее остальных участников гонки.

В частности, Антонелли по итогам заезда значительно превзошёл время другого пилота Формулы-1, Алекса Албона, который также периодически выступает на картодроме Daytona.

«После полудня появился тихий молодой парень, назвавшийся Генри Шовлином, чтобы принять участие в 40-минутной гонке. Кепка надвинута на лоб, полное спокойствие, и во время инструктажа он сидел в уголке…

После завершения гонки все сняли шлемы, и участники гонки постепенно узнали, что они сражались с Кими Антонелли. На мокрой трассе он записал на свой счёт лучший круг, причём его преимущество составило три секунды. У нас не бывает скучно», — гласит сообщение на странице картодрома в соцсетях.