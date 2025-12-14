Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не читал этот бредовый пресс-релиз». Марко — об увольнении из «Ред Булл»

«Не читал этот бредовый пресс-релиз». Марко — об увольнении из «Ред Булл»
Комментарии

Бывший советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о своём увольнении из команды.

«Я не хочу вдаваться в детали, но я даже не читал этот бредовый пресс-релиз. Скажем так, в команде очень многое поменялось за короткий период времени. Ты думаешь, что хорошо знаешь людей, но в конечном итоге оказывается, что это совершенно не так.

Я больше ничего не буду говорить. Пятый титул Макса ничего бы не изменил. Для меня это была заветная мечта – завоевать пять чемпионств подряд с Ферстаппеном, лучшим гонщиком, который когда-либо у нас был. Но этому не суждено было случиться, хотя перед финальной гонкой сезона у нас была на это надежда», — приводит слова Хельмута Марко De Telegraaf.

Материалы по теме
Как разбежалась чемпионская команда «Ред Булл». Хроника ухода ключевых сотрудников
Как разбежалась чемпионская команда «Ред Булл». Хроника ухода ключевых сотрудников
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android