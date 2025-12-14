«Не читал этот бредовый пресс-релиз». Марко — об увольнении из «Ред Булл»

Бывший советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о своём увольнении из команды.

«Я не хочу вдаваться в детали, но я даже не читал этот бредовый пресс-релиз. Скажем так, в команде очень многое поменялось за короткий период времени. Ты думаешь, что хорошо знаешь людей, но в конечном итоге оказывается, что это совершенно не так.

Я больше ничего не буду говорить. Пятый титул Макса ничего бы не изменил. Для меня это была заветная мечта – завоевать пять чемпионств подряд с Ферстаппеном, лучшим гонщиком, который когда-либо у нас был. Но этому не суждено было случиться, хотя перед финальной гонкой сезона у нас была на это надежда», — приводит слова Хельмута Марко De Telegraaf.