«Уильямс» может одним из первых подготовить болид к тестам 2026 года

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал о ходе подготовки команды к регламенту Формулы-1 2026 года и заявил, что британский коллектив рассчитывает завершить работу над автомобилем раньше большинства соперников.

По словам Ваулза, «Уильямс» сделал ставку на долгосрочный проект ещё в начале сезона, практически отказавшись от существенного развития машины 2025 года. Такой подход должен позволить команде получить более выгодную стартовую позицию с введением новых технических правил. Дополнительным плюсом считается сотрудничество с «Мерседесом» по силовым установкам, а также увеличенное по сравнению с топ-командами количество часов в аэродинамической трубе.

«Весь автомобиль должен быть готов для виртуального тестового стенда VTT (виртуальная тестовая трасса, которая позволяет проводить тесты машины в закрытом помещении. — Прим. «Чемпионата») в начале января. Вероятно, мы будем первой командой, которая начнёт так рано. Мы не хотим снова оказаться застигнутыми врасплох, как это было в 2023 году. После тестов на VTT мы, скорее всего, проведём ещё один съёмочный день перед тем, как начнутся три тестовых дня в Барселоне», — приводит слова Ваулза издание AMuS.

Ожидается, что «Уильямс» проведёт 200-километровый съёмочный день перед предсезонными тестами в Барселоне, старт которых запланирован на 26 января. Аналогичные планы ранее озвучивали «Ауди» и «Астон Мартин». При этом в команде подчёркивают, что ранняя готовность шасси не гарантирует конкурентоспособности — в прошлом некоторые коллективы, включая «Ред Булл», сталкивались с проблемами на стадии краш-тестов, но впоследствии успешно решали их.