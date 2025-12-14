Ромен Грожан назвал самого выдающегося гонщика Формулы-1 в сезоне-2025

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан высоко оценил выступления четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в сезоне-2025, назвав его поздний рывок самым выдающимся и вдохновляющим примером среди всех гонщиков, несмотря на то что нидерландец не сумел завоевать титул.

«В 2025 году Гран-при Абу-Даби был, пожалуй, одним из наименее захватывающих этапов сезона. Но всё, что к нему привело, было потрясающим. Макс Ферстаппен — я обязан это сказать — в этом году самый выдающийся гонщик из всех. У него не было хорошей машины, он потерял много очков, и то, что он вернулся в борьбу к Абу-Даби, — настоящее чудо. Его там вообще не должно было быть, а финишировать всего в двух очках от Ландо Норриса — это нечто выдающееся», — приводит слова Грожана издание Motorsport.

Француз также подчеркнул, что считает сезон-2025 одним из лучших в карьере нидерландца, отметив сложность такого камбэка по сравнению с годами, когда техника «Ред Булл» имела серьёзное преимущество. По его мнению, стабильность и сила Ферстаппена во второй половине чемпионата стали примером для многих гонщиков.

По итогам чемпионата Ферстаппен занял второе место в личном зачёте, уступив чемпиону Ландо Норрису всего два очка. Перед летним перерывом пилот «Ред Булл» фактически выбыл из борьбы за титул, однако во второй половине сезона резко прибавил: после паузы он финишировал на подиуме во всех гонках, одержав победы на Гран-при Италии, Азербайджана, США, Лас-Вегаса, Катара, а также в финале сезона в Абу-Даби.