Вольф усомнился, что «Мерседес» был достаточно амбициозен в подготовке к регламенту-2026

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил сомнение, что команда поставила перед собой достаточно амбициозные цели в подготовке к технической революции Формулы-1 2026 года, несмотря на статус одного из фаворитов нового регламента.

«Это невероятно сложно предсказать. Потому что мы поставили перед собой цели, к которым, по нашим ощущениям, движемся по графику, но были ли эти цели достаточно амбициозными и правильно ли они расставлены с точки зрения приоритетов — это покажет только будущее.

Я помню пресс-конференцию в Бразилии в 2013 году, когда я ручкой на листке считал, сколько очков нам нужно, чтобы финишировать вторыми в чемпионате. В итоге мы выиграли три гонки, и второе место тогда выглядело куда более радостным, чем в 2025 году, учитывая, откуда мы начинали. В 2014-м у меня уже зимой было ощущение, что мы впереди: мы первыми запустили полноценный моторный стенд, двигатель был надёжнее, чем у остальных, и в первый день тестов никто не проехал столько кругов, сколько мы, то же самое было и во второй день. Сейчас это несравнимо — пелотон стал куда более конкурентным, чем в прошлые годы», — приводит слова Вольфа издание Racing News 365.

С 2026 года в Формуле-1 вступят в силу радикальные изменения: силовые установки будут использовать до 350 кВт электрической мощности, что примерно втрое больше нынешних значений, из конструкции исчезнет MGU-H, а топливо станет на 100% синтетическим. Также серьёзно изменятся требования к шасси. Закрытые тесты новых машин запланированы на следующий месяц в Барселоне, а официальные предсезонные тесты пройдут в феврале в Бахрейне.