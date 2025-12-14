Глава Формулы-Е: Gen4 выведет нас вплотную к Ф-1, а Gen5, вероятно, будет ещё быстрее

Генеральный директор Формулы-Е Джефф Доддс заявил, что с появлением болидов поколения Gen4 разница в производительности между электрической серией и Формулой-1 станет «очень небольшой». Новые машины дебютируют в чемпионате в сезоне-2026/2027.

«Прыжок, который мы совершаем с Gen4 по сравнению с Gen3, больше, чем любой другой за одну смену поколения. Полный привод, на 71% больше мощности, примерно на 10 секунд быстрее на круге по сравнению с нынешним болидом Gen3. Нет никаких сомнений, что это серьёзно сокращает разрыв с Формулой-1. Более того, следующий болид Формулы-1, к слову, вероятно, станет немного медленнее. Так что разрыв будет очень маленьким. При этом затраты на создание машины и владение командой — лишь малая часть бюджета команды Формулы-1. По сути, вы получаете 95-98% производительности за долю инвестиций. Думаю, Gen4 выведет нас вплотную к Формуле-1, а Gen5, вероятно, будет ещё быстрее», — приводит слова Доддса издание Autosport.

Болид Gen4, представленный месяц назад, станет самым серьёзным технологическим шагом в истории Формулы-Е. По прогнозам серии, мощность силовой установки достигнет 600 кВт — более 800 л. с., тогда как нынешние машины Gen3 Evo развивают до 350 кВт. Также Gen4 получит постоянный полный привод, два аэродинамических пакета — с высоким и низким уровнем прижимной силы — и станет заметно крупнее и шире предшественника.