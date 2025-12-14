Дорнбос заявил, что у «Феррари» были серьёзные проблемы с задней частью машины в 2025 году

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос заявил, что у «Феррари» есть серьёзная и «ужасная» проблема с поведением задней части автомобиля, которую команде необходимо решить перед следующим сезоном. Об этом нидерландец рассказал, проанализировав онборды Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера.

«Это очень сложная в управлении машина, должен сказать. Я посмотрел онборды Льюиса и Шарля. И эта силовая избыточная поворачиваемость… Такое ощущение, что с задней частью у машины просто ужасные проблемы. Если говорить простыми словами: недостаточная поворачиваемость — это когда ты поворачиваешь руль, а машина едет прямо. Избыточная поворачиваемость — когда ты входишь в поворот, и задняя часть просто срывается. А это не даёт уверенности ни одному гонщику. Таких пилотов, которые могут быстро ехать на машине с избыточной поворачиваемостью, очень мало. Я знаю, что Макс — один из них. Он хочет, чтобы передняя часть машины была заостренной, а с задней частью он разберётся за счёт таланта. Думаю, и Льюис, и Шарль — гонщики с очень быстрыми руками, но эта машина выглядит крайне неудобной. Так что, безусловно, «Феррари» не справилась со своей работой», — приводит слова Дорнбоса издание F1 Oversteer.

Сезон-2025 стал крайне неудачным для Хэмилтона: впервые с дебюта в Формуле-1 в 2007 году он не сумел ни разу подняться на подиум в Гран-при. Британец также установил антирекорд «Феррари» по количеству гонок за команду без финиша в топ-3 (вне спринтов). Леклер уверенно опередил нового напарника в личном зачёте, однако и сам не выиграл ни одной гонки.