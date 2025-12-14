Французский пилот Исак Хаджар прокомментировал решение «Ред Булл» повысить его до основной команды и посадить за руль рядом с Максом Ферстаппеном уже после одного сезона в Формуле-1. По словам гонщика, этот шаг логичен, однако он не согласен с мнением, что всё дело в схожести стиля пилотирования с четырёхкратным чемпионом мира.

«Это не так. В следующем году это будет совсем другая машина. Команда построит новый автомобиль, и мне нужно будет адаптироваться к нему, как и Максу. Если машина будет развиваться в определённом направлении, я буду чувствовать эти изменения и в идеале вносить в них вклад. Я никогда не ездил на одной и той же машине два года подряд, каждый сезон это был новый автомобиль. Так что я считаю себя довольно хорошо адаптирующимся пилотом и чувствую уверенность», — приводит слова Хаджара RacingNews365.

Француз также отметил, что выбор в его пользу связан не столько со стилем пилотирования, сколько с менталитетом и удачным моментом на фоне смены регламента. По его словам, он не собирается копировать Ферстаппена, хотя и признаёт определённое сходство в подходе к работе.