Исак Хаджар прокомментировал решение «Ред Булл» повысить его до основной команды

Исак Хаджар прокомментировал решение «Ред Булл» повысить его до основной команды
Французский пилот Исак Хаджар прокомментировал решение «Ред Булл» повысить его до основной команды и посадить за руль рядом с Максом Ферстаппеном уже после одного сезона в Формуле-1. По словам гонщика, этот шаг логичен, однако он не согласен с мнением, что всё дело в схожести стиля пилотирования с четырёхкратным чемпионом мира.

«Это не так. В следующем году это будет совсем другая машина. Команда построит новый автомобиль, и мне нужно будет адаптироваться к нему, как и Максу. Если машина будет развиваться в определённом направлении, я буду чувствовать эти изменения и в идеале вносить в них вклад. Я никогда не ездил на одной и той же машине два года подряд, каждый сезон это был новый автомобиль. Так что я считаю себя довольно хорошо адаптирующимся пилотом и чувствую уверенность», — приводит слова Хаджара RacingNews365.

Француз также отметил, что выбор в его пользу связан не столько со стилем пилотирования, сколько с менталитетом и удачным моментом на фоне смены регламента. По его словам, он не собирается копировать Ферстаппена, хотя и признаёт определённое сходство в подходе к работе.

