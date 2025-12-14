Скидки
Видео: Пиастри потрепал Норрису причёску. Отсылка к неловкому моменту на церемонии ФИА

Комментарии

В соцсетях появилось видео, на котором пилот «Макларена» Оскар Пиастри в шутку троллит напарника Ландо Норриса, трепля ему причёску. Оба гонщика при этом смеются.

Момент выглядит особенно забавно из-за контекста. Ранее на церемонии награждения Международной автомобильной федерации (ФИА), где Норрису вручали трофей чемпиона Формулы-1, президент федерации Мохаммед бен Сулайем неожиданно растрепал причёску британца прямо на сцене. Этот жест вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях, а сам Норрис позже иронично отнёсся к ситуации.

«Надеюсь, с моей причёской теперь всё не так плохо — я ведь так старался», — сказал Норрис на гала-вечере ФИА в Ташкенте.

