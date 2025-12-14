Мекис — о будущем Цуноды в «Ред Булл»: у Юки есть всё, чтобы получить ещё один шанс

Директор команды «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что японский пилот Юки Цунода всё ещё может вернуться на стартовую решётку Формулы-1, несмотря на то что потерял место в основной команде на сезон-2026.

На начало декабря «Ред Булл» объявил, что Исак Хаджар будет выступать вместе с Максом Ферстаппеном, а Лиам Лоусон и Арвид Линдблад займут места в дочерней команде «Рейсинг Буллз». Цунода останется в системе «Ред Булл» в роли тестового и резервного пилота.

«Это было очень непростое решение. Второе место в «Ред Булл» непростая задача, машина сложна в управлении. Мы сделали всё, чтобы поддержать Юки, но в какой-то момент пришлось принимать трудное решение относительно того, куда это ведёт в следующие годы.

Я надеюсь и считаю, что Юки получит ещё одну возможность. Он будет резервным пилотом в следующем году. Никогда не знаешь, что произойдёт. Мы известны тем, что принимаем решения о пилотах достаточно быстро. Вспоминаю конец сезона-2024: Юки выступал очень хорошо, и это было тяжело для него, когда Лиам получил продвижение в «Ред Булл». Три гонки спустя он уже ездил в основной команде. Так что будущее непредсказуемо, но я уверен, что у Юки есть всё, чтобы получить ещё один шанс», — приводит слова Мекиса издание Racing News 365.