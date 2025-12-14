Скидки
Эксперт The Race: будучи старомодным, Марко поставил «Ред Булл» в невыгодное положение

Журналист The Race Эдд Строу считает, что уход Хельмута Марко из «Ред Булл» назрел вовремя, так как его методы работы перестали соответствовать современной Формуле-1 и даже вредили репутации команды. По словам специалиста, хотя 82-летний австриец, объявивший о своём решении покинуть пост, и был ключевой фигурой в создании гоночной империи «Ред Булл», время его подхода прошло.

«Хотя Марко по своей вине в последние годы стал для публики злодеем, это не меняет того факта, что он был ключевой фигурой не только истории «Ред Булл» в Формуле-1, но и всего участия компании в автоспорте. Однако сейчас правильное время для его ухода. Его подход давно не соответствует не только современной Ф-1, но и широким обязанностям таких крупных организаций. Это вновь показали его безосновательные комментарии о Кими Антонелли после Гран-при Катара, которые привели к травле в соцсетях. Его роль в молодёжной программе также давно устарела. Достаточно взглянуть на кадровую карусель в Формуле-1. Его жёсткий подход, проверяющий пилотов на прочность, имел право на жизнь, но мир ушёл вперёд. Будучи слишком старомодным, Марко поставил «Ред Булл» в невыгодное положение в сфере, которой она когда-то владела. Марко навсегда останется частью истории команды, но уже давно не был частью её будущего», — написал журналист Эдд Строу для издания The Race.

