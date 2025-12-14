Джонни Херберт: это уже не тот Льюис Хэмилтон, каким он был раньше

Бывший пилот Формулы-1, победитель «24 часов Ле-Мана» Джонни Херберт заявил, что Льюис Хэмилтон может больше не вернуть свою прежнюю форму, а вариант с завершением карьеры нельзя исключать после крайне неудачного сезона в составе «Феррари».

«Я мог воспринять слова Льюиса в Абу-Даби как прощальную речь. Нужно быть честным с самим собой. Если ты действительно чувствуешь, что не понимаешь, что нужно сделать, чтобы выбраться из этой ямы и решить проблему, то зачем продолжать? Раньше он всегда находил выход, всегда был в борьбе, у него были и воля, и способности. Сейчас — нет.

Я могу представить, что он скажет: «Всё, с меня хватит. У меня была одна из лучших карьер в истории Формулы-1, и я могу уйти счастливым человеком». Возможно, он сядет и обсудит это с отцом Энтони и мамой. Некоторые его интервью в микст-зоне, где он буквально не отвечает на вопросы, выглядят так, будто он находится в очень тёмном месте. Мне крайне некомфортно это видеть, я никогда раньше не видел его таким. А затем это подкрепляется происходящим на трассе. Для меня очевидно: это уже не тот Льюис Хэмилтон, каким он был раньше. Всё даётся ему гораздо тяжелее, тогда как раньше происходило само собой. Это ушло. Вернётся ли? Я был бы очень удивлён», — приводит слова Херберта издание Racing News 365.

Сезон-2025 стал для семикратного чемпиона мира худшим в карьере: впервые он не поднялся на подиум в гонках Гран-при, а его лучшим результатом стали четвёртые места на этапах в Имоле, Австрии, Сильверстоуне и США. Хэмилтон набрал 156 очков и по ходу года неоднократно публично критиковал себя и команду, называя сезон «кошмаром». Чемпионат завершился для британца тремя подряд вылетами в Q1.