Ральф Шумахер: ходят упорные слухи, что Кристиан Хорнер пытается купить «Альпин»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер допустил, что экс-руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер может втайне пытаться инвестировать в команду «Альпин», несмотря на то что официально его имя уже связывали с несколькими коллективами, которые впоследствии открестились от сотрудничества.

«Мне любопытно, появится ли Кристиан Хорнер снова. Ходят упорные слухи, что он пытается купить «Альпин», причём к большому раздражению Флавио Бриаторе. Интересно, правда ли это», — приводит слова Шумахера издание F1 Oversteer.

Журналист Питер Харденаке добавил, что подобные действия могли вестись за спиной Бриаторе, а сам Шумахер отметил, что нынешний руководитель «Альпин» предпочитает держать полный контроль над командой.

Сезон-2025 стал для «Альпин» крайне неудачным: команда набрала 22 очка и заняла последнее место в Кубке конструкторов, причём все баллы заработал Пьер Гасли. С 2026 года коллектив станет клиентом «Мерседеса», окончательно завершив заводскую программу «Рено» в Формуле-1.