Джеймс Ваулз в составе Garage 59 выиграл гонку «12 часов Залива» в классе AM

Руководитель команды «Уильямса» в Формуле-1 Джеймс Ваулз вместе с командой Garage 59 одержал победу в классе AM престижной гонки на выносливость «12 часов Залива» в Абу-Даби. Британец выступал за рулём McLaren 720S GT3 Evo в экипаже со шведом Александером Уэстом, итальянцем Марко Пульчини и соотечественником Марком Сэнсомом.

«Потрясающе! Победители в категории AM после 12 напряжённых часов гонок с участием невероятных гонщиков и команд. Эта победа означает, что второй год подряд Garage 59 побеждает в гонке «12 часов Залива» в своём классе. С 9:00 до 23:00 мы выкладывались на полную и очень рады этому результату. Спасибо всем за поддержку в последние несколько дней и за то, что пришли лично. Ещё раз спасибо Алексу, Марку и Марко. Отличные товарищи по команде. Спасибо Garage 59. Я очень доволен своими успехами и этими выходными, которые я никогда не забуду», — написал Ваулз в своём аккаунте в социальной сети Х.