«Самый большой вопрос». Фернандо Алонсо высказался об «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о перспективах британской команды в Формуле-1, отметив, что при всех сложностях последних сезонов именно его коллектив обладает лучшей базой для будущих успехов.

«Да, я так думаю. База полностью достроена. Аэродинамическая труба новая, она уже есть и уже используется. У нас есть Эдриан Ньюи, Энди Кауэлл, Энрико Кардиле. То есть в команде работают отличные специалисты и очень талантливые люди.

Нам просто нужно собрать всё воедино. Инфраструктура новая. Люди работают в системе всего несколько месяцев. Но хватит ли этих месяцев или понадобится целый сезон, чтобы всё склеить?

В успехе «Астон Мартин» я не сомневаюсь — для меня это гарантия. Самый большой вопрос — когда именно это произойдёт. И мы все стараемся сделать так, чтобы это случилось как можно быстрее, — приводит слова Алонсо GPblog.

