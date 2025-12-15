Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В ФИА заявили, что не решили проблему «грязного» воздуха в Ф-1 из-за нежелания команд

В ФИА заявили, что не решили проблему «грязного» воздуха в Ф-1 из-за нежелания команд
Комментарии

Директор Международной автомобильной федерации (ФИА) по «формульным» сериям Николас Томбасис высказался о проблеме «грязного» воздуха, затруднявшей обгоны в Формуле-1 последние сезоны.

«Я бы не стал оценивать нашу работу по высшему баллу, поскольку было несколько, я бы не сказал лазеек, но несколько областей правил, которые были слишком вольными, скажем так. И это дало командам возможность внедрять решения, создававшие эффект «грязного» воздуха.

Это касается прежде всего концевых пластин переднего антикрыла. Изначально пластина планировалась как деталь, не подверженная турбулентности, но правила соединения профилей с пластиной оказались недостаточно жёсткими. Это привело к тому, что профили становились причиной сильной турбулентности.

Другой областью, где команды извлекали выгоду, была конструкция барабана переднего колеса, детали внутри него. Думаю, что края днища также попадали в эту категорию. Это были основные области проблем.

Всё вышесказанное – не новость. Так было и два года назад. Почему мы поменяли правила? Мы пытались, но не получили достаточной поддержки от команд», — приводит слова Томбасиса издание Autosport.

Материалы по теме
Видео
«Могу сразу оплатить». Норрис выругался матом на церемонии ФИА
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android