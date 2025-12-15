Скидки
Экклстоун представил рождественскую открытку, назвав лучшего пилота в истории Формулы-1

Комментарии

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун представил свою традиционную рождественскую открытку, в которой в присущей ему сатирической манере затронул главные темы сезона, отдельно отметив Макса Ферстаппена и ситуацию в «Ред Булл».

На лицевой стороне открытки изображена связанная с «Ред Булл» карикатура: Оливер Минцлафф и Хельмут Марко стреляют из пушки, в то время как напротив стоит ушедший из команды Кристиан Хорнер. Примечательно, что открытка была создана ещё до ухода самого Марко.

В тексте открытки бывший глава Формулы-1 переходит и к более серьёзным темам.

«В этом году исполнилось 75 лет с момента основания Формулы-1. Я видел множество изменений в мире и немало — в самой Формуле-1: от ухода Кристиана до рывка Макса, лучшего гонщика Формулы-1, которого я только помню», — написал Экклстоун.

Не обошлось и без фирменных уколов в адрес других команд и фигур чемпионата.

«Макларен» благодаря Заку вернулся к своим старым привычкам. Тото только сейчас начинает просыпаться, а Льюис немного страдает из-за неконкурентоспособного автомобиля», — отметил Экклстоун.

Также британец высказался о будущем чемпионата:

«2026 год не будет спокойным для Формулы-1, как и для мира в целом. Дональд Трамп управляет миром без конкуренции, за исключением нескольких джентльменов, у которых не хватает важной части тела. Отличная работа, Дональд».

В завершение Экклстоун пожелал «несколько спокойных дней», иронично добавив, что в 95 лет с пятилетним сыном следовать этому совету ему самому непросто.

