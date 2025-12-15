Скидки
«Иногда он строг со мной». Антонелли высказался о Вольфе

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о своих отношениях с руководителем команды Тото Вольфом, подчеркнув роль босса не только как начальника, но и как наставника. По словам Антонелли, поддержка Вольфа помогает ему развиваться как гонщику и быстрее прогрессировать на трассе.

«У нас хорошие отношения. Иногда он бывает строг со мной, когда это необходимо. Но он делает это только потому, что хочет для меня лучшего. Даже когда он суров со мной, я стараюсь использовать это как топливо, чтобы в следующий раз выступить ещё лучше», — приводит слова Антонелли The Financial Times.

