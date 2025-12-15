Сайнс ответил, добился ли бы он успеха в «Феррари» в 2025 году

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс-младший ответил, мог ли бы он успешно выступить в «Феррари» в минувшем сезоне.

«Добился ли бы я успеха в «Феррари» в этом сезоне? Не знаю. По правде говоря, я никогда об этом не задумывался. Но, учитывая опыт, мы с Леклером всегда были очень близки, то есть мы побеждали и поднимались на подиум в одних и тех же сезонах», — приводит слова Сайнса издание Marca.

Напомним, в минувшем сезоне сезоне Сайнс стал девятым в личном зачёте пилотов. Испанец десять раз входил в топ-10 в гонках, а также дважды поднимался на подиум — на этапах в Азербайджане и Катаре.

