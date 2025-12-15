Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Рубенс Баррикелло: вернёмся к Хэмилтону, что происходит?

Рубенс Баррикелло: вернёмся к Хэмилтону, что происходит?
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло поделился мнением о семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне, который сейчас выступает за «Феррари». Бразилец отметил, что давление на Хэмилтона в новой команде выше, чем в любом другом коллективе, где он ранее выступал.

«А теперь вернёмся к Хэмилтону. Что происходит? Он тяжело обсуждает вопросы с инженером, хотя такие вещи лучше решать за закрытыми дверями. Если анализировать Хэмилтона, нельзя просто судить о нём со стороны. Он остаётся великим чемпионом, каким и был. Но давление в «Феррари», о котором я знаю не понаслышке, гораздо больше, чем в предыдущих командах», — сказал Баррикелло на канале Flow Podcas в YouTube.

Материалы по теме
Экклстоун представил рождественскую открытку, назвав лучшего пилота в истории Формулы-1

Леклер и Хэмилтон сделали прогноз на матчи АПЛ:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android