Рубенс Баррикелло: вернёмся к Хэмилтону, что происходит?

Бывший пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло поделился мнением о семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне, который сейчас выступает за «Феррари». Бразилец отметил, что давление на Хэмилтона в новой команде выше, чем в любом другом коллективе, где он ранее выступал.

«А теперь вернёмся к Хэмилтону. Что происходит? Он тяжело обсуждает вопросы с инженером, хотя такие вещи лучше решать за закрытыми дверями. Если анализировать Хэмилтона, нельзя просто судить о нём со стороны. Он остаётся великим чемпионом, каким и был. Но давление в «Феррари», о котором я знаю не понаслышке, гораздо больше, чем в предыдущих командах», — сказал Баррикелло на канале Flow Podcas в YouTube.

