«Игора Драйв» анонсировала зимний турнир по гонкам на выносливость

Комментарии

Автодром «Игора Драйв» объявил о проведении трёхэтапной серии гонок на выносливость сезона-2025/26, которая пройдет по короткой конфигурации шоссейно-кольцевой трассы автодрома. Первый этап состоится 28 декабря, второй запланирован на январь, третий — на февраль. В зависимости от погодных условий заезды пройдут или по снежно-ледовой трассе с брустверами, или по асфальту.

Для каждого типа покрытия предусмотрена своя версия трассы. Для заездов по асфальту будет использована стандартная короткая конфигурация трассы длиной 4086 метров, а для гонок по снегу и льду разработана особая версия трассы, в которой в конце первого сектора добавлена шикана, а некоторые повороты получили более широкий радиус. Итоговая протяжённость такой версии трассы — 4189 м.

Фото: Игора Драйв

К участию в Igora Drive Snow Challenge допускаются легковые автомобили с несущим кузовом. Наличие каркаса безопасности обязательно. Использование электронных систем безопасности, включая ABS и ESP, запрещено.

В Igora Drive Snow Challenge предусмотрены три зачётные группы: переднеприводные автомобили с двигателями рабочим объёмом до 2000 куб. см, заднеприводные автомобили с двигателями рабочим объёмом до 2000 куб. см (для машин марки «Волга» максимальный рабочий объём двигателя составляет 2500 куб. см), а также заднеприводные автомобили с двигателями рабочим объёмом до 3000 куб. см. Наличие полного привода, турбонаддува, компрессора или системы закиси азота запрещено.

Автомобили должны быть оснащены нешипованными шинами, которые соответствуют двум условиям: первое — быть сертифицированными для дорог общего пользования, второе — ширина не должна превышать 205 мм.

Каждый экипаж должен состоять минимум из двух пилотов, максимум — из шести человек. Всем пилотам необходимо обладать спортивной лицензией не ниже категории «Е». Минимальный возраст участия — 16 лет, для пилотов моложе 18 лет необходимо разрешение родителей.

Каждый этап Igora Drive Snow Challenge состоит из двух соревновательных дней. В субботу проходит трек-день в формате openpit-lane, административные проверки и техническая инспекция. В воскресенье — тренировка-квалификация протяжённостью 2 часа, а затем гонка с общим стартом всех зачётных групп с места. Продолжительность гонки первого этапа составит 6 часов.

