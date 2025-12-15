Тим Коронель предупредил «Ред Булл» насчёт Макса Ферстаппена

Гонщик и эксперт Формулы-1 Тим Коронель поделился мнением об уходе Хельмута Марко из «Ред Булл». В австрийской команде специалист занимал пост советника. Эксперт обратил внимание, что на протяжении всей карьеры Макса Ферстаппена в Формуле-1 Марко был ключевой фигурой в его окружении, и эта связь имела особое значение.

«Уход Хельмута Марко может стать триггером возможного ухода Макса Ферстаппена. Эти двое всегда действовали как единое целое. Думаю, всё началось с самого первого дня, когда они встретились в офисе в Австрии — по крайней мере, если верить Йосу Ферстаппену. Мне будет сильно не хватать Марко. Искренне считаю, что он отец и первоисточник появления новых талантливых гонщиков Формулы-1», — приводит слова Коронеля Racingnews365.

