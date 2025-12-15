Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тим Коронель предупредил «Ред Булл» насчёт Макса Ферстаппена

Тим Коронель предупредил «Ред Булл» насчёт Макса Ферстаппена
Комментарии

Гонщик и эксперт Формулы-1 Тим Коронель поделился мнением об уходе Хельмута Марко из «Ред Булл». В австрийской команде специалист занимал пост советника. Эксперт обратил внимание, что на протяжении всей карьеры Макса Ферстаппена в Формуле-1 Марко был ключевой фигурой в его окружении, и эта связь имела особое значение.

«Уход Хельмута Марко может стать триггером возможного ухода Макса Ферстаппена. Эти двое всегда действовали как единое целое. Думаю, всё началось с самого первого дня, когда они встретились в офисе в Австрии — по крайней мере, если верить Йосу Ферстаппену. Мне будет сильно не хватать Марко. Искренне считаю, что он отец и первоисточник появления новых талантливых гонщиков Формулы-1», — приводит слова Коронеля Racingnews365.

Материалы по теме
Экклстоун представил рождественскую открытку, назвав лучшего пилота в истории Формулы-1

Звук двигателя «Хонды» в сезоне-2026 Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android