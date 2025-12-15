Скидки
«Ауди» анонсировала дату презентации ливреи болида 2026 года

Команда Формулы-1 «Ауди» анонсировала дату презентации ливреи болида 2026 года. Мероприятие состоится 20 января в Берлине (Германия).

После презентации машина пройдёт закрытые тесты на трассе «Барселона-Каталунья» в Барселоне (Испания), которые пройдут с 26 по 30 января, после чего отправится на ежегодные тесты в Бахрейне. Первый пройдёт с 11 по 13 февраля, второй – с 18 по 20 февраля.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (только ливреи);
23 января — «Альпин», «Хаас»;
8-9 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин».

