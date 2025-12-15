Скидки
«Ауди» представила официальное название команды на следующий сезон Формулы-1

«Ауди» представила официальное название команды на следующий сезон Формулы-1
Компания «Ауди» официально объявила название своей команды в Формуле-1 на следующий сезон. Коллектив будет выступать под именем Audi Revolut F1 Team, где Revolut станет титульным партнёром проекта.

Вместе с названием был представлен и официальный логотип команды, в котором отражено партнёрство с Revolut.

Фото: Audi MediaCenter

Напомним, в настоящий момент команда выступает в чемпионате под названием «Кик-Заубер», однако с сезона-2026 коллектив будет представлен в Формуле-1 под брендом «Ауди». Боевыми пилотами команды в сезоне-2026 будут немец Нико Хюлькенберг и бразилец Габриэл Бортолето.

Звук двигателя «Хонды» в сезоне-2026 Формулы-1:

