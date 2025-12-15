Скидки
Джонатан Уитли объяснил официальное название «Ауди» для следующего сезона Ф-1

Комментарии

Руководитель «Кик-Заубера» Джонатан Уитли прокомментировал официальное название коллектива в новом сезоне Формулы-1. Напомним, с 2026 года команда будет выступать под брендом «Ауди» и официально называться Audi Revolut F1 Team.

«Сегодня наш проект получает официальную идентичность. Название Audi Revolut F1 Team символизирует объединённую силу наших команд в Германии, Великобритании и Швейцарии, а также наших партнёров. Оно создаёт единый флаг, под которым мы работаем, готовясь к сезону-2026. Это важная веха, которая вдохновляет весь проект и делает наши долгосрочные амбиции осязаемыми для всех участников, — приводит слова Уитли пресс-служба «Ауди».

