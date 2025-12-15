Тим Коронель: по Хорнеру скучать не буду, перед Марко можно только склонить голову

Гонщик и эксперт Формулы-1 Тим Коронель высказался об уходе из «Ред Булл» Кристиана Хорнера и Хельмута Марко. Сперва австрийский коллектив покинул британец. Об уходе Марко стало известно 9 декабря.
«По Хорнеру я скучать не буду. Думаю, Марко — большая легенда, гораздо более выдающийся человек. Возможно, ещё и потому, что он старше, и к нему испытываешь больше уважения. Я иногда пересекался с ним, когда сам выступал. Перед таким человеком можно только склонить голову», — приводит слова Коронеля Racingnews365.
Ранее Коронель предупредил «Ред Булл» насчёт пилота команды Макса Ферстаппена.
Рэпер Дрейк и команда «Ред Булл» стали партнёрами: