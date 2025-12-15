Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф — о золотом дубле «Макларена»: приятно, что используется двигатель «Мерседеса»

Вольф — о золотом дубле «Макларена»: приятно, что используется двигатель «Мерседеса»
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о первом золотом дубле британского коллектива «Макларен» в сезоне-2025, когда им удалось впервые с 1998 года выиграть Кубок конструкторов и личный зачёт пилотов.

«Они заслуженные чемпионы мира. В прошлом году проделали выдающуюся работу. В этом году тоже выступили очень хорошо, даже несмотря на то что всё было довольно близко. Рад за эту команду. И, конечно, приятно видеть, что там используется двигатель «Мерседеса», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

Кубок конструкторов Формулы-1 по итогам сезона-2025:

1. «Макларен» — 833 очка.
2. «Мерседес» — 469.
3. «Ред Булл» — 451.
4. «Феррари» — 398.
5. «Уильямс» — 137.
6. «Рейсинг Буллз» — 92.
7. «Астон Мартин» — 89.
8. «Хаас» — 79.
9. «Кик-Заубер» — 70.
10. «Альпин» — 22.

Материалы по теме
Новая ошибка «Ред Булл». Почему «быки» отправили в Ф-1 не того молодого гонщика
Новая ошибка «Ред Булл». Почему «быки» отправили в Ф-1 не того молодого гонщика
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android