Вольф — о золотом дубле «Макларена»: приятно, что используется двигатель «Мерседеса»

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о первом золотом дубле британского коллектива «Макларен» в сезоне-2025, когда им удалось впервые с 1998 года выиграть Кубок конструкторов и личный зачёт пилотов.

«Они заслуженные чемпионы мира. В прошлом году проделали выдающуюся работу. В этом году тоже выступили очень хорошо, даже несмотря на то что всё было довольно близко. Рад за эту команду. И, конечно, приятно видеть, что там используется двигатель «Мерседеса», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

Кубок конструкторов Формулы-1 по итогам сезона-2025:

1. «Макларен» — 833 очка.

2. «Мерседес» — 469.

3. «Ред Булл» — 451.

4. «Феррари» — 398.

5. «Уильямс» — 137.

6. «Рейсинг Буллз» — 92.

7. «Астон Мартин» — 89.

8. «Хаас» — 79.

9. «Кик-Заубер» — 70.

10. «Альпин» — 22.