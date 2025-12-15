Попов — о приглашении Фабричновой комментировать Ф-1: делает кучу работы, а слава — мне

Популярный российский комментатор Алексей Попов рассказал, как пригласил Наталью Фабричнову освещать Формулу-1 из комментаторской кабины.

«Дальше нужно спросить, как ты попала в комментаторскую кабину? Но я могу объяснить вопрос по-другому. Во-первых, поскольку она [Наталья] работала журналистом-фрилансером, то я её начал звать в кабину, чтобы она мне просто помогала за кадром. Объясню — есть такие профессии, причём у англичан там сидит опытный Марк Хьюз, а он всю жизнь в профессии. Сидит прямо за кадром, смотрит все бумажки, средние круги, замечает тысячу вещей и комментатору просто показывает или пишет что-то на бумажке и показывает. То есть при всём своём опыте человек не в эфире, но он помогает, делая кучу там всего. Такой споттер, так называемый…

И я Наталью привлекал, чтобы она мне помогала, за чем-то следила и так далее. И вот прошло какое-то время, и как-то мне за неё стало обидно. Думаю: «Блин, ну вот она делает кучу работы, а получается вся слава мне достаётся». И я помню, был у нас руководитель «России-2» Дмитрий Медников, и я ему напрямую написал: «Слушай, а как ты смотришь, чтобы позвать мне соведущую? Нормально будет? Там девчонку, она картингистка, но без опыта комментаторства». И он говорит: «Да, попробуй, отлично будет, у нас всегда хоккей вдвоём комментируют, или там условно футбол. Попробуйте и Формулу-1», — сказал Попов в подкасте «Формула первых» в группе «ВКонтакте» First&Red.