Первая женщина-комментатор Ф-1 Наталья Фабричнова рассказала, как попала в профессию

36-летняя российская журналистка Наталья Фабричнова рассказала, как приняла приглашение Алексея Попова и стала первой женщиной-комментатором Формулы-1.

— Когда я тебе предложил [комментировать], могла же отказаться.

— На самом деле, я достаточно долго, по моим меркам, думала, потому что, во-первых, ответственность — я понимала, может быть, не до конца, но понимала, что это очень ответственно. Во-вторых, не так много времени прошло с тех пор, как закончила учиться или даже ещё училась во ВГИКе. То есть думала: «Ой, сейчас я вот в такую серьёзную профессию пойду, а как же моя учёба с точки зрения кинематографа, там придётся всё на паузу ставить». Потому что кинематограф требует большого количества сил.

— Чтобы вы понимали, друзья, скоро уже второе высшее кинематографическое. Потому что во ВГИКе ты училась на продюсера, которым потом довелось поработать на «Матч ТВ».

— Да, да. И, собственно, вот это ощущение, что ты на такой развилке, нужно решить в настоящий момент, куда идёшь. И мне всегда нравятся какие-то вызовы, которые кажутся по силам, но сложные. Не то что возьмёшься за что-то, что вообще понятия не имеешь, в чём не разбираешься. Нет, так идти — смысл? А здесь я вроде как разбираюсь, вроде как, может быть, мне по силам, но стоит попробовать. И поэтому решила, что ответ будет «да», стоит попробовать, — сказала Фабричнова в подкасте «Формула первых» в группе «ВКонтакте» First&Red.