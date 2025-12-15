Скидки
«Завершили год посредственной гонкой». Вольф — о результатах «Мерседеса» в сезоне-2025 Ф-1

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о втором месте в Кубке конструкторов.

«В целом основное чувство такое: мы закончили сезон вторыми в Кубке конструкторов — это достойно. Но что мы завершили год действительно посредственной гонкой, продолжает давить на нас», — приводит слова Тото Вольфа издание RacingNews365.

Кубок конструкторов Формулы-1 по итогам сезона-2025:

1. «Макларен» — 833 очка.
2. «Мерседес» — 469.
3. «Ред Булл» — 451.
4. «Феррари» — 398.
5. «Уильямс» — 137.
6. «Рейсинг Буллз» — 92.
7. «Астон Мартин» — 89.
8. «Хаас» — 79.
9. «Кик-Заубер» — 70.
10. «Альпин» — 22.

Новости. Авто
