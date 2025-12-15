«Оба называют меня за глаза большим папочкой». Браун пошутил про Пиастри и Норриса

Исполнитель директор «Макларена» Зак Браун во время празднования золотого дубля в сезоне-2025 Формулы-1 высказался о пилотах команды Ландо Норрисе и Оскаре Пиастри.

«Я и мечтать не мог о лучшем составе пилотов на трассе и за её пределами. Два самых быстрых и приятных парня в мире. Таков стиль «Макларена». Такие настоящие гонщики, как мы, это то, как мы проводим гонки. Вы, ребята, почти единое целое. Оба пилота любят меня, боготворят, за глаза называют большим папочкой (смеётся).

Реальность такова, что они будут докапываться до меня, но не до Андреа [Стеллы], потому что в глубине души они чертовски боятся Андреа», — приводит слова Брауна издание Sport Bible.