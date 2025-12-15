Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Оба называют меня за глаза большим папочкой». Браун пошутил про Пиастри и Норриса

«Оба называют меня за глаза большим папочкой». Браун пошутил про Пиастри и Норриса
Комментарии

Исполнитель директор «Макларена» Зак Браун во время празднования золотого дубля в сезоне-2025 Формулы-1 высказался о пилотах команды Ландо Норрисе и Оскаре Пиастри.

«Я и мечтать не мог о лучшем составе пилотов на трассе и за её пределами. Два самых быстрых и приятных парня в мире. Таков стиль «Макларена». Такие настоящие гонщики, как мы, это то, как мы проводим гонки. Вы, ребята, почти единое целое. Оба пилота любят меня, боготворят, за глаза называют большим папочкой (смеётся).

Реальность такова, что они будут докапываться до меня, но не до Андреа [Стеллы], потому что в глубине души они чертовски боятся Андреа», — приводит слова Брауна издание Sport Bible.

Материалы по теме
Вольф — о золотом дубле «Макларена»: приятно, что используется двигатель «Мерседеса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android