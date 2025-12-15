Алексей Попов рассказал, как растерялся перед интервью с Нико Росбергом

Популярный российский комментатор Алексей Попов поделился забавной историей, как растерялся на интервью с Нико Росбергом в сезоне-2016 Формулы-1.

«У меня был очень смешной момент, когда я совершенно не готовился к интервью, потому что есть для пишущей прессы… Они устраивают встречу с пилотами внутри моторхоума, это не где выводят перед камерами, а где просто набиваются все журналисты, кладут свои диктофоны, телефоны на стол, человек вот также сидит с микрофоном, всё это записывают. И есть на стене в пресс-центре расписание, смотришь, кто, когда, и сможешь пойти послушать людей.

Я собирался прийти и просто послушать в «Мерседес» Нико Росберга, который тогда боролся за титул с Хэмилтоном. И там полил дождь. Не помню, где это было, но можно предположить, что либо Сильверстоун, либо Спа. Но прямо стеной [шёл дождь]. И так вышло, что я туда добегаю, вбегаю, время — минута до интервью, и вот Росберг, пресс-атташе, ни одного человека, кроме меня, нет. Я на них оглядываюсь, и они вдвоём на меня смотрят, причём естественно мы были знакомы, а они смотрят: «Ну, давай».

А у меня вот этот белый шум, при том, что я тысячу интервью взял, и с Сенной, и с Шумахером, со всеми суперзвёздами, и здесь, казалось бы, Росберг-то ещё даже не чемпион мира, но вот именно от того, что я совершенно не собирался ни с кем разговаривать, просто хотел сесть сзади и послушать, а тут я выхожу один на один, как на экзамене, на галёрке хотел, а тут садишься… Их двое, а я сижу один, они на меня вопросительно смотрят. Сразу забыл, сколько у него очков в чемпионате, на каком мы этапе», — сказал Попов в подкасте «Формула первых» в группе «ВКонтакте» First&Red.