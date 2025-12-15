Браун: у тебя, Пиастри, была ******* «Альпин», а Норрису нужно было быть быстрее Вандорна

Исполнитель директор «Макларена» Зак Браун пошутил о подписании контрактов с гонщиками коллектива Формулы-1 Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«Мы сильно рисковали ради вас обоих, и не притворяйтесь, что у вас были варианты получше. У тебя [Оскар] была ******** «Альпин», а тебе [Ландо] нужно было оказаться быстрее, чем Стоффель Вандорн», — приводит слова Брауна издание Sport Bible.

Общий зачёт Формулы-1 по итогам сезона-2025:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 423 очка.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 421.

3. Оскар Пиастри («Макларен») — 410.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 319.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 242.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 156.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 150.

8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.

9. Карлос Сайнс («Уильямс») — 64.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 56.

11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 51.

12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 51.

13. Оливер Берман («Хаас») — 41.

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 38.

15. Эстебан Окон («Хаас») — 38.

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 33.

17. Юки Цунода («Ред Булл») — 33.

18. Пьер Гасли («Альпин») — 22.

19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 19.

20. Франко Колапинто («Альпин») — 0.

21. Джек Дуэн («Альпин») — 0.