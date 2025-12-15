«Ред Булл» кардинально изменит подвеску болида в сезоне-2026 Формулы-1 — PlanetF1

Команда Формулы-1 «Ред Булл» привнесёт в подвеску своего болида RB22, на котором Макс Ферстаппен и Исак Хаджар будут выступать в сезоне-2026, кардинальные изменения, сообщили в издании PlanetF1.

По данным журналистов, новый болид австрийского коллектива получит переднюю и заднюю подвески с толкателями. На болидах с 2022 по 2025 года использовалась тяговая подвеска.

В сезоне-2026 «Ред Булл» впервые будет производить собственные двигатели в рамках недавно созданного подразделения силовых агрегатов, которое работает совместно с американским производителем «Форд».

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (только ливреи);

20 января — «Ауди»;

23 января — «Альпин», «Хаас»;

8-9 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин».