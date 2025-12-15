Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ред Булл» кардинально изменит подвеску болида в сезоне-2026 Формулы-1 — PlanetF1

«Ред Булл» кардинально изменит подвеску болида в сезоне-2026 Формулы-1 — PlanetF1
Комментарии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» привнесёт в подвеску своего болида RB22, на котором Макс Ферстаппен и Исак Хаджар будут выступать в сезоне-2026, кардинальные изменения, сообщили в издании PlanetF1.

По данным журналистов, новый болид австрийского коллектива получит переднюю и заднюю подвески с толкателями. На болидах с 2022 по 2025 года использовалась тяговая подвеска.

В сезоне-2026 «Ред Булл» впервые будет производить собственные двигатели в рамках недавно созданного подразделения силовых агрегатов, которое работает совместно с американским производителем «Форд».

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (только ливреи);
20 января — «Ауди»;
23 января — «Альпин», «Хаас»;
8-9 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин».

Материалы по теме
Алексей Попов рассказал, как растерялся перед интервью с Нико Росбергом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android