«Кик-Заубер» перед трансформацией в «Ауди» опубликовал фото всех пилотов команды

Пресс-служба команды Формулы-1 «Кик-Заубер» выложила в социальных сетях фотографию всех гонщиков, которые выступали в составе швейцарского коллектива в истории «Королевских гонок».

Фото: Sauber F1

«Это «Заубер». Это наша история. Мы не смогли бы добиться того, что имеем, без всех этих пилотов. Было честью участвовать во всех их путешествиях», — подписали изображение в социальных сетях в команде.

С сезона-2026 коллектив станет командой «Ауди».

Кубок конструкторов Формулы-1 по итогам сезона-2025:

1. «Макларен» — 833 очка.

2. «Мерседес» — 469.

3. «Ред Булл» — 451.

4. «Феррари» — 398.

5. «Уильямс» — 137.

6. «Рейсинг Буллз» — 92.

7. «Астон Мартин» — 89.

8. «Хаас» — 79.

9. «Кик-Заубер» — 70.

10. «Альпин» — 22.