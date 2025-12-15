«Кик-Заубер» перед трансформацией в «Ауди» опубликовал фото всех пилотов команды

Пресс-служба команды Формулы-1 «Кик-Заубер» выложила в социальных сетях фотографию всех гонщиков, которые выступали в составе швейцарского коллектива в истории «Королевских гонок».
Фото: Sauber F1
«Это «Заубер». Это наша история. Мы не смогли бы добиться того, что имеем, без всех этих пилотов. Было честью участвовать во всех их путешествиях», — подписали изображение в социальных сетях в команде.
С сезона-2026 коллектив станет командой «Ауди».
Кубок конструкторов Формулы-1 по итогам сезона-2025:
1. «Макларен» — 833 очка.
2. «Мерседес» — 469.
3. «Ред Булл» — 451.
4. «Феррари» — 398.
5. «Уильямс» — 137.
6. «Рейсинг Буллз» — 92.
7. «Астон Мартин» — 89.
8. «Хаас» — 79.
9. «Кик-Заубер» — 70.
10. «Альпин» — 22.