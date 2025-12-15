«Память как у мышей». Монтойя заявил, что Ферстаппен не был лучшим в сезоне-2025

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя объяснил, почему 28-летний нидерландский пилот и четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен («Ред Булл») не был лучшим в сезоне-2025.

«Ферстаппен был силён в последних гонках сезона, но в целом он не был лучшим. В середине сезона лучшим пилотом был Ландо. В начале года — Оскар. Проблема в том, что люди помнят только последние результаты.

В последних гонках Макс действительно проделал отличную работу, но у людей память как у мышей они забывают, что было раньше, или как у слонов — они помнят только отдельные моменты», — приводит слова Монтойи издание GPblog.