Ферстаппен — лучший по среднему баллу по версии Autosport, Норрис — 4-й, Хэмилтон — 15-й

Авторитетное издание Autosport опубликовало итоговый рейтинг гонщиков Формулы-1 в сезоне-2025 по среднему баллу по итогам 24 этапов.

Рейтинг гонщиков Формулы-1 в сезоне-2025 по среднему баллу по версии Autosport:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 8.25.

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 7.63.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 7.58.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 7.54.

5. Джордж Расселл («Мерседес») — 7.42.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 6.63.

7. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 6.57.

8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 6.42.

9. Карлос Сайнс («Уильямс») — 6.35.

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 6.29.

11. Оливер Берман («Хаас») — 6.29.

12. Эстебан Окон («Хаас») — 6.21.

13. Алекс Албон («Уильямс») — 6.17.

14. Пьер Гасли («Альпин») — 6.

15. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 5.96.

16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 5.71.

17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 5.67.

18. Франко Колапинто («Альпин») — 5.39.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 5.35.

20. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 5.