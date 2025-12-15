Ферстаппен — лучший по среднему баллу по версии Autosport, Норрис — 4-й, Хэмилтон — 15-й

Авторитетное издание Autosport опубликовало итоговый рейтинг гонщиков Формулы-1 в сезоне-2025 по среднему баллу по итогам 24 этапов.
Рейтинг гонщиков Формулы-1 в сезоне-2025 по среднему баллу по версии Autosport:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 8.25.
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 7.63.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 7.58.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 7.54.
5. Джордж Расселл («Мерседес») — 7.42.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 6.63.
7. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 6.57.
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 6.42.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») — 6.35.
10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 6.29.
11. Оливер Берман («Хаас») — 6.29.
12. Эстебан Окон («Хаас») — 6.21.
13. Алекс Албон («Уильямс») — 6.17.
14. Пьер Гасли («Альпин») — 6.
15. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 5.96.
16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 5.71.
17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 5.67.
18. Франко Колапинто («Альпин») — 5.39.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 5.35.
20. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 5.