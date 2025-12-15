Албон — о сезоне-2025: невероятно, учитывая, где мы были, когда я пришёл в «Уильямс»

29-летний тайско-британский гонщик Формулы-1 Алекс Албон из команды «Уильямс» подвёл итоги сезона-2025.

«2025-й закончен! Что за год. Это был долгий сезон, но я действительно горжусь тем, чего мы достигли с «Уильямсом». Пятое место в Кубке конструкторов и восьмое место в личном зачёте — это невероятно, учитывая, где мы были, когда я пришёл в «Уильямс» четыре года назад. Это настоящая командная работа, в которую вложены кровь, пот и слёзы всех, кто работает в Гроуве и за кулисами. Мы очень благодарны за всю любовь и поддержку наших поклонников по всему миру, до встречи в 2026 году! Алекс», — написал Албон в социальной сети Х.