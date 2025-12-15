«Вернулся на подиум раньше, чем ожидал». Карлос Сайнс — о переходе в «Уильямс»

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, представляющий команду «Уильямс», высказался о сезоне-2025.

«Мой сезон — это сезон, которым можно гордиться. Думаю, многие, когда в конце прошлого года я ушёл в «Уильямс», сомневались в этом решении. Были сомнения относительно моего будущего и того, в каком направлении я двигаюсь. После этого года всем стало совершенно ясно, что я пришёл в проект, который голоден до возвращения на победный путь.

Я вернулся к подиумам раньше, чем ожидалось, раньше, чем ожидали люди, и даже раньше, чем ожидал я сам. Теперь следующая цель — снова начать побеждать. Нахожусь в правильном месте и в правильное время, чтобы это сделать. Единственное, к чему призываю команду, — продолжать давить и работать на пределе, потому что я вижу потенциал. Но в этом спорте прогресс в одном году не означает прогресс в следующем.

Поэтому нужно оставаться голодными, дисциплинированными и работать ещё усерднее, чем когда-либо, чтобы в следующем году сделать ещё один шаг вперёд», — приводит слова Сайнса издание RacingNews365.