Майкл Маси впервые после увольнения из «Королевских гонок» вернулся в формульные серии

Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси будет руководить судейским корпусом в различных новозеландских сериях, включая региональную Формулу Океании, о чём сообщили в RacingNews365.

«У Новой Зеландии чрезвычайно богатое и славное наследие в автоспорте. Я с большим нетерпением жду возможности работать в партнёрстве и оказывать поддержку MotorSport New Zealand, Toyota New Zealand и Repco NextGen NZ Championship, чтобы продолжать развивать спорт и постоянно повышать его уровень для всех участников и заинтересованных сторон», — приводит слова Маси издание.

Как уточнили в NextGen Championship, в этой роли Маси будет наблюдать за применением спортивных правил, регламентов и операционных процессов на практике и предоставлять экспертные рекомендации, чтобы они соответствовали лучшим стандартам и оставались актуальными и эффективными.

Работа Маси в Formula Regional Oceania Championship станет его возвращением в гонки в формульные серии с момента ухода из Формулы-1.