Экс-пилот Ф-1: каждый гонщик должен думать о своём месте на 2027 год из-за Ферстаппена

Бывший гонщик Фомулы-1 британец Джонни Херберт высказался о возможном изменении рынка пилотов в связи с переходом на новый регламент в 2026 году.

«Каждый гонщик на стартовой решётке должен думать о своём месте на 2027 год, поскольку Макс [Ферстаппен] будет претендовать на одно из лучших мест, если только «Ред Булл» не проделает невероятную работу в следующем сезоне.

В этом сила Макса. У него есть невероятная способность заставлять людей смотреть в зеркала заднего вида, когда он прорывается вперёд. Он внушает страх, это сработает и тогда, когда наступит момент выбирать, куда ему идти», — приводит слова Херберта издание GPblog.

Ферстаппен — лучший по среднему баллу по версии Autosport, Норрис — 4-й, Хэмилтон — 15-й
