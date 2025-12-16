Мартин Брандл назвал лучшего пилота Формулы-1 в 2025 году

Известный британский обозреватель Мартин Брандл назвал, по его мнению, лучшего пилота Формулы-1 в минувшем сезоне.

«Это должен быть Макс [Ферстаппен]. Ландо проделал великолепную работу. Он был силён ментально и прекрасно выступал. В некоторых гонках, где он выиграл, он доминировал в стиле, который я видел у очень немногих за мои 40 лет в Формуле-1. Но нужно сказать, что Макс по-прежнему лучший гонщик на решётке», — приводит слова Брандла издание Crash.net.

Напомним, по итогам сезона-2025 нидерландец Макс Ферстаппен стал вторым, уступив два очка британцу Ландо Норрису из «Макларена».

Ферстаппен получил награду за наибольшее количество поулов