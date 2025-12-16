Скидки
Шарль Леклер заявил, что собирается посетить Антарктиду в межсезонье

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер заявил, что собирается посетить Антарктиду в наступившее межсезонье.

«Я совершу очень, очень особенную поездку. Я отправлюсь в Антарктиду. Это будет один из способов снова собраться [перед сезоном]. Очевидно, тренировки будут и там. Я еду туда не только для того, чтобы узнать об особенном месте в мире и различных вещах, которые я действительно хочу осознать, но и понять, каково это – находиться в таком месте», — приводит слова Леклера издание Motorsport.

Ранее Леклер высказался о своих карьерных перспективах в «Феррари».

