Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Они станут ориентиром». Херберт сказал, какая команда будет фаворитом в начале 2026 года

«Они станут ориентиром». Херберт сказал, какая команда будет фаворитом в начале 2026 года
Комментарии

Бывший гонщик Фомулы-1 британец Джонни Херберт назвал, по его мнению, команду, которая должна стать лидером в начале следующего года, после перехода на новый регламент.

«Насколько я понимаю, в «Ред Булл» будут трудности из-за имеющегося у них двигателя. В истории Ф-1, когда менялись правила, всегда появлялась команда, которая доминировала с преимуществом в одну-две секунды. «Мерседес», вероятно, будет ориентиром в начале следующего сезона, а «Макларен» будет недалеко», — приводит слова Херберта NewBettingSites.

Ранее Вольф высказался о результатах «Мерседеса» в сезоне-2025.

Материалы по теме
«Завершили год посредственной гонкой». Вольф — о результатах «Мерседеса» в сезоне-2025 Ф-1

Самые именитые команды Формулы-1

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android