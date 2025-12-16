«Они станут ориентиром». Херберт сказал, какая команда будет фаворитом в начале 2026 года

Бывший гонщик Фомулы-1 британец Джонни Херберт назвал, по его мнению, команду, которая должна стать лидером в начале следующего года, после перехода на новый регламент.

«Насколько я понимаю, в «Ред Булл» будут трудности из-за имеющегося у них двигателя. В истории Ф-1, когда менялись правила, всегда появлялась команда, которая доминировала с преимуществом в одну-две секунды. «Мерседес», вероятно, будет ориентиром в начале следующего сезона, а «Макларен» будет недалеко», — приводит слова Херберта NewBettingSites.

