Гран-при Португалии вернётся в Формулу-1 в 2027 и 2028 годах

Формула-1 официально анонсировала Гран-при Португалии. Трасса на автодроме «Алгарве» войдёт в календарь 2027 и 2028 годов.

«Рад видеть возвращение Португалии в календарь Формулы-1, спорт продолжает разжигать страсть наших невероятных португальских болельщиков. Трасса захватывает от первого поворота до финишного флага, а её энергия заставляет фанатов вскакивать с мест. Спрос на проведение Гран-при Формулы-1 достиг беспрецедентного уровня. Не могу дождаться возможности снова поработать вместе, чтобы триумфально вернуть Португалию в календарь», — прокомментировал анонс глава Формулы-1 Стефано Доменикали.

Отметим, что первый Гран-при Португалии был проведён в 1958 году. Последний – в 2021-м, тогда победителем этапа стал британец Льюис Хэмилтон, выступавший за «Мерседес».

