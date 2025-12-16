Вольф — о первом сезоне Антонелли в Формуле-1: его бросили к каннибалам

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о дебютном сезоне пилота команды итальянца Андреа Кими Антонелли в Формуле-1.

«Как я и говорил, до начала сезона мы видели блестящие моменты, демонстрировавшие его талант. Были и моменты, когда мы рвали волосы, именно в такие дни он учится больше всего. У нас были и взлёты, и падения, конечно, мы многому научились. Но нужно напоминать себе в такие дни, как гонка в Абу-Даби, что ему 19 лет. Его впервые в жизни бросили к каннибалам Формулы-1, и я считаю, что он выстоял. Очевидно, на него возлагаются большие надежды в будущем», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.